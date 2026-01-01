Pgweb是一个现代的、跨平台的PostgreSQL数据库浏览器，使用Go语言构建，并以单个二进制文件分发，零外部依赖。它提供了一个简洁的网页界面，用于浏览模式、运行自定义SQL查询和导出数据 — 没有传统数据库管理套件的复杂性。

在您的VPS上部署Pgweb，可以为您的整个团队提供一个集中式、始终可访问的数据库浏览器，并通过HTTP基本认证进行保护。它在私有网络上与您的PostgreSQL实例并行运行，提供安全的即席查询访问，而不会将原始数据库凭据暴露给开发人员。