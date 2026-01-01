一键部署 Cloudreve。
自托管云存储平台，具备文件共享、在线预览和多用户支持，尽在您的完全掌控之下。
为 Cloudreve 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cloudreve 构建什么
Cloudreve 是一个开源的自托管云存储平台，在 GitHub 上拥有超过 27,000 颗星，旨在为个人和团队提供一个他们完全掌控的私有云盘。它提供精致的 Google Drive 式体验——包括拖放上传、可共享链接、在线媒体预览和 WebDAV 桌面集成——同时将所有文件存储在您自己的基础设施上。
与商业云存储服务不同，Cloudreve 不收取每用户费用，不进行文件扫描，并且存储限制仅受限于您的 VPS 磁盘容量。它支持多种存储后端，包括本地磁盘、S3 兼容服务、OneDrive 和 Google Drive，让您可以在一个访问点下统一不同的存储。此部署将 Cloudreve 与 PostgreSQL 和 Redis 结合使用，以实现可靠的元数据存储和快速文件浏览。
Cloudreve 的主要功能
多个存储后端
连接本地磁盘、S3兼容存储桶、OneDrive或Google Drive，并通过一个统一的界面管理所有存储。
安全文件共享
创建共享链接，可选择密码保护、设置过期日期和下载限制，以控制谁可以访问什么。
在线媒体预览
无需下载，即可直接在浏览器中预览图片、视频、音频、文档和代码文件。
WebDAV 桌面访问
在 Windows、macOS 或 Linux 上将 Cloudreve 挂载为网络驱动器，以实现原生文件系统集成，无需额外软件。
多用户配额
创建具有独立存储配额和权限级别的用户账户，适用于家庭、团队或客户。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cloudreve
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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