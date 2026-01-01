Cloudreve 是一个开源的自托管云存储平台，在 GitHub 上拥有超过 27,000 颗星，旨在为个人和团队提供一个他们完全掌控的私有云盘。它提供精致的 Google Drive 式体验——包括拖放上传、可共享链接、在线媒体预览和 WebDAV 桌面集成——同时将所有文件存储在您自己的基础设施上。

与商业云存储服务不同，Cloudreve 不收取每用户费用，不进行文件扫描，并且存储限制仅受限于您的 VPS 磁盘容量。它支持多种存储后端，包括本地磁盘、S3 兼容服务、OneDrive 和 Google Drive，让您可以在一个访问点下统一不同的存储。此部署将 Cloudreve 与 PostgreSQL 和 Redis 结合使用，以实现可靠的元数据存储和快速文件浏览。