一键部署 Friendica
成熟的、自托管的联邦宇宙社交网络，可与 Mastodon、Diaspora、ActivityPub 等平台互联。
为 Friendica 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Friendica 构建什么
Friendica 是联邦宇宙中最古老、互操作性最强的自托管社交网络之一。它通过 ActivityPub、Diaspora 及其自己的 DFRN 协议同时进行联邦化——这意味着您的 Friendica 实例可以通过一个帐户连接到 Mastodon、Misskey、Pixelfed、Diaspora pod 以及数十个其他网络。与专注于单一协议的新平台不同，Friendica 旨在实现整个去中心化社交网络的最大联邦覆盖范围。
在您自己的 VPS 上运行 Friendica，让您完全拥有自己的社交身份和数据。您可以自行选择规则，决定与哪些网络进行联邦化，并将所有帖子、联系人和媒体置于您的直接控制之下——没有广告，也没有任何平台会在明天消失或更改其条款。
Friendica 的主要功能
普适联邦
同时连接到 ActivityPub、Diaspora 和 DFRN 网络 — 从一个账户关注并与 Mastodon、Misskey、Pixelfed 和 Diaspora 用户互动。
富文本帖子格式
支持具有完整的BBCode和Markdown格式、内联图片、文件附件和投票的长篇帖子 — 远远超出微博平台500字符的限制。
隐私优先联系人
每篇文章的精细受众控制——与所有人、特定联系人群组或个人分享——为您提供长毛象级别的隐私保护和Facebook风格的群组机制。
论坛和群组频道
创建基于主题的论坛账户，任何联邦宇宙用户都可以加入，从而实现跨网络边界的线程化社区讨论。
活动和日历
内置活动创建，支持RSVP和个人日历，可在联邦联系人之间同步，有助于社区协调，无需外部工具。
插件生态系统
使用官方附加组件扩展 Friendica，以支持 LDAP 认证、S3 存储、推送通知、额外的 OAuth 提供商以及向其他平台交叉发布。
为什么要在 Hostinger 上运行 Friendica
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。