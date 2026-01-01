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成熟的、自托管的联邦宇宙社交网络，可与 Mastodon、Diaspora、ActivityPub 等平台互联。

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AMD EPYC 处理器
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1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Friendica 构建什么

Friendica 是联邦宇宙中最古老、互操作性最强的自托管社交网络之一。它通过 ActivityPub、Diaspora 及其自己的 DFRN 协议同时进行联邦化——这意味着您的 Friendica 实例可以通过一个帐户连接到 Mastodon、Misskey、Pixelfed、Diaspora pod 以及数十个其他网络。与专注于单一协议的新平台不同，Friendica 旨在实现整个去中心化社交网络的最大联邦覆盖范围。

在您自己的 VPS 上运行 Friendica，让您完全拥有自己的社交身份和数据。您可以自行选择规则，决定与哪些网络进行联邦化，并将所有帖子、联系人和媒体置于您的直接控制之下——没有广告，也没有任何平台会在明天消失或更改其条款。

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你可以用 {name} 构建什么

Friendica 的主要功能

普适联邦

同时连接到 ActivityPub、Diaspora 和 DFRN 网络 — 从一个账户关注并与 Mastodon、Misskey、Pixelfed 和 Diaspora 用户互动。

富文本帖子格式

支持具有完整的BBCode和Markdown格式、内联图片、文件附件和投票的长篇帖子 — 远远超出微博平台500字符的限制。

隐私优先联系人

每篇文章的精细受众控制——与所有人、特定联系人群组或个人分享——为您提供长毛象级别的隐私保护和Facebook风格的群组机制。

论坛和群组频道

创建基于主题的论坛账户，任何联邦宇宙用户都可以加入，从而实现跨网络边界的线程化社区讨论。

活动和日历

内置活动创建，支持RSVP和个人日历，可在联邦联系人之间同步，有助于社区协调，无需外部工具。

插件生态系统

使用官方附加组件扩展 Friendica，以支持 LDAP 认证、S3 存储、推送通知、额外的 OAuth 提供商以及向其他平台交叉发布。

为什么要在 Hostinger 上运行 Friendica

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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