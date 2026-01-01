Friendica 是联邦宇宙中最古老、互操作性最强的自托管社交网络之一。它通过 ActivityPub、Diaspora 及其自己的 DFRN 协议同时进行联邦化——这意味着您的 Friendica 实例可以通过一个帐户连接到 Mastodon、Misskey、Pixelfed、Diaspora pod 以及数十个其他网络。与专注于单一协议的新平台不同，Friendica 旨在实现整个去中心化社交网络的最大联邦覆盖范围。

在您自己的 VPS 上运行 Friendica，让您完全拥有自己的社交身份和数据。您可以自行选择规则，决定与哪些网络进行联邦化，并将所有帖子、联系人和媒体置于您的直接控制之下——没有广告，也没有任何平台会在明天消失或更改其条款。