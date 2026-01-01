Centrifugo是一个开源的、与语言无关的实时消息服务器，它通过WebSocket、HTTP流、服务器发送事件、WebTransport和gRPC向连接的用户传递即时消息。任何后端——无论使用何种语言或框架——都可以通过简单的HTTP或gRPC API发布消息，从而无需重写现有应用程序即可轻松添加实时功能。

在您的VPS上自托管Centrifugo，可以消除Pusher或Ably等商业实时服务收取的每条消息和每个连接的费用，同时让您完全控制扩展、数据路由和安全配置。