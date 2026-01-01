部署 Centrifugo 一键安装。
可扩展的实时消息服务器，用于使用 WebSocket 和发布/订阅消息构建实时应用程序。
为 Centrifugo 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Centrifugo 的主要功能
语言无关集成
任何后端都可以通过简单的HTTP或gRPC API发布消息，这样您就可以添加实时功能，而无需更改您现有的技术栈。
消息历史记录和恢复
存储每个频道的最新消息，并自动重播错过的事件给重新连接的客户端，防止在短暂断开连接期间数据丢失。
横向可扩展性
Redis支持的引擎让您能够运行多个Centrifugo节点，并随着用户群的增长处理数百万并发连接。
在场跟踪
跟踪每个频道中哪些用户在线，并广播加入/离开事件，从而实现打字指示器和活跃用户列表等功能。
内置管理面板
通过 Web 管理界面实时监控连接、通道和消息流，无需设置单独的可观测性工具。
为什么要在 Hostinger 上运行 Centrifugo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。