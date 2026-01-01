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可扩展的实时消息服务器，用于使用 WebSocket 和发布/订阅消息构建实时应用程序。

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只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
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只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
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8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Centrifugo 构建什么

Centrifugo是一个开源的、与语言无关的实时消息服务器，它通过WebSocket、HTTP流、服务器发送事件、WebTransport和gRPC向连接的用户传递即时消息。任何后端——无论使用何种语言或框架——都可以通过简单的HTTP或gRPC API发布消息，从而无需重写现有应用程序即可轻松添加实时功能。

在您的VPS上自托管Centrifugo，可以消除Pusher或Ably等商业实时服务收取的每条消息和每个连接的费用，同时让您完全控制扩展、数据路由和安全配置。

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你可以用 {name} 构建什么

Centrifugo 的主要功能

语言无关集成

任何后端都可以通过简单的HTTP或gRPC API发布消息，这样您就可以添加实时功能，而无需更改您现有的技术栈。

消息历史记录和恢复

存储每个频道的最新消息，并自动重播错过的事件给重新连接的客户端，防止在短暂断开连接期间数据丢失。

横向可扩展性

Redis支持的引擎让您能够运行多个Centrifugo节点，并随着用户群的增长处理数百万并发连接。

在场跟踪

跟踪每个频道中哪些用户在线，并广播加入/离开事件，从而实现打字指示器和活跃用户列表等功能。

内置管理面板

通过 Web 管理界面实时监控连接、通道和消息流，无需设置单独的可观测性工具。

为什么要在 Hostinger 上运行 Centrifugo

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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