一键安装 Zenfeed。
AI驱动的RSS中心，可汇总、语义搜索并将您的订阅源路由到可操作的警报和简报中。
为 Zenfeed 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Zenfeed 构建什么
Zenfeed是一个开源AI信息中心，它将经典的RSS阅读器与个人LLM秘书相结合。您不再会被原始订阅源淹没，每篇文章都会通过一个可配置的管道，该管道会总结内容，使用自定义提示进行分类，并将其嵌入到您可以自然语言查询的语义索引中。跟踪规则将任意主题转化为周期性任务，当出现匹配内容时，这些任务会提供定期简报、监控摘要或Webhook通知。
在您自己的VPS上自托管Zenfeed，可以将您的订阅列表、阅读历史和LLM API密钥保存在您控制的基础设施上。该模板捆绑了Web UI、带有持久存储的Zenfeed引擎以及一个私有RSSHub实例，这样您就可以订阅数千个不提供原生RSS源的来源。
Zenfeed 的主要功能
AI摘要
每篇文章都会经过一个大型语言模型（LLM）处理，生成简洁的摘要，这样你就能在几分钟内浏览数十个来源，而不是几小时。
语义搜索
嵌入索引让您能够以自然语言查询您的阅读历史，并跨越信息流和时间浮现相关故事。
预定的简报
配置重复性作业，这些作业会汇总每日或每周最重要的内容摘要，并通过电子邮件或Webhook发送。
主题监控
定义跟踪规则，并使用自定义提示，当新文章与某个主题、公司或关键词匹配时，触发通知。
捆绑的 RSSHub
内置的 RSSHub 实例将数千个没有原生订阅源的网站变成你可以通过 AI 管道进行处理的订阅。
打开 MCP 服务器
充当模型上下文协议服务器，以便像 Cherry Studio 这样的 AI 客户端可以直接与您的个人订阅库聊天。
为什么要在 Hostinger 上运行 Zenfeed
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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