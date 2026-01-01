Zenfeed是一个开源AI信息中心，它将经典的RSS阅读器与个人LLM秘书相结合。您不再会被原始订阅源淹没，每篇文章都会通过一个可配置的管道，该管道会总结内容，使用自定义提示进行分类，并将其嵌入到您可以自然语言查询的语义索引中。跟踪规则将任意主题转化为周期性任务，当出现匹配内容时，这些任务会提供定期简报、监控摘要或Webhook通知。

在您自己的VPS上自托管Zenfeed，可以将您的订阅列表、阅读历史和LLM API密钥保存在您控制的基础设施上。该模板捆绑了Web UI、带有持久存储的Zenfeed引擎以及一个私有RSSHub实例，这样您就可以订阅数千个不提供原生RSS源的来源。