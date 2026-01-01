一键安装部署 Corteza。
用于构建定制业务应用程序、CRM系统和自动化工作流程的开源低代码平台。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Corteza 构建什么
Corteza 是一个开源的低代码平台，让团队无需深厚的编程知识即可构建自定义业务应用程序、CRM 流程和流程自动化。其拖放式应用程序构建器、灵活的记录管理和内置工作流引擎，使组织能够建模任何业务流程——从潜在客户跟踪到合规性工作流——并无需从头编写任何后端服务即可部署。
在您自己的 VPS 上自托管 Corteza，可让您的业务数据完全由您掌控。该平台支持 LDAP、SAML 和 OAuth2 进行企业身份验证，提供细粒度的基于角色的访问控制，以及一个可与现有工具集成的 REST/gRPC API 接口。PostgreSQL 为所有记录和自动化日志提供可靠、可扩展的存储。
Corteza 的主要功能
可视化应用构建器
通过基于浏览器的拖放界面，设计数据模型、表单和记录视图，无需编写后端代码。
内置CRM
Corteza 提供一个开箱即用的CRM模块，用于管理联系人、潜在客户、客户和销售渠道。
工作流自动化
创建由记录更改、定时或外部Webhook触发的多步骤自动化工作流，以消除手动任务。
企业验证
集成 LDAP、SAML 和 OAuth2 提供商，以便团队可以使用现有的企业身份系统登录。
细粒度访问控制
为每个角色定义基于资源、基于操作的权限，以便敏感数据和管理操作得到适当限制。
集成网关
暴露自定义API端点，并通过内置的集成网关连接到外部服务，无需第三方中间件。
为什么要在 Hostinger 上运行 Corteza
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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