Corteza 是一个开源的低代码平台，让团队无需深厚的编程知识即可构建自定义业务应用程序、CRM 流程和流程自动化。其拖放式应用程序构建器、灵活的记录管理和内置工作流引擎，使组织能够建模任何业务流程——从潜在客户跟踪到合规性工作流——并无需从头编写任何后端服务即可部署。

在您自己的 VPS 上自托管 Corteza，可让您的业务数据完全由您掌控。该平台支持 LDAP、SAML 和 OAuth2 进行企业身份验证，提供细粒度的基于角色的访问控制，以及一个可与现有工具集成的 REST/gRPC API 接口。PostgreSQL 为所有记录和自动化日志提供可靠、可扩展的存储。