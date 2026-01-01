一键安装部署 Docspell
自托管文档管理器，可自动标记扫描件、电子邮件和PDF文件，并使其支持全文搜索。
为 Docspell 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Docspell 构建什么
Docspell 是一个开源的自托管文档管理服务器，专为处理已扫描、下载或通过电子邮件接收的大量纸质文档而设计。它对传入文件运行 OCR，使用 NLP 提取日期、通信方和金额，并将结构化元数据与原始文档一起存储，从而使整个档案可进行全文搜索。标签、自定义字段、文件夹和保存的查询使其能够方便地管理多年的家庭文件、自由职业者发票或小型企业记录。
在您自己的 VPS 上自托管 Docspell 可以将最敏感的文件——税务记录、医疗账单、法律文件、政府表格——保存在您控制的基础设施中，而不是 SaaS 文档服务。该部署包含用于存储的 PostgreSQL、用于全文搜索的 Solr，以及用于 OCR 和转换的 Docspell rest 服务器和 joex worker，首次访问注册将创建拥有文档档案的账户。
Docspell 的主要功能
OCR + NLP 提取
对每次扫描运行OCR，然后提取日期、通信方、金额和联系人，以便每份文档在到达收件箱时已预先分类。
全文搜索
Solr支持的全文搜索，涵盖所有文档——发票、合同、收据、邮件附件——并可按标签、文件夹和字段进行筛选。
电子邮件和文件夹导入
通过IMAP拉取邮箱附件，接受来自扫描仪的HTTP上传，并监视通过SCP或rsync传输的文件目录。
标签和自定义字段
为文档添加标签、组织标签、自定义字段（金额、合同日期、到期日期）以及可自动刷新的已保存搜索。
多用户和多租户
每个“集体”都是一个独立的协作空间，拥有自己的用户、文档和元数据，因此家庭或小型团队可以共享一个实例而不会混淆数据。
文档转换
通过WeasyPrint、Unoconv和Tesseract将入站HTML、Office、图像和电子邮件文件转换为可搜索的PDF，以实现统一归档。
为什么要在 Hostinger 上运行 Docspell
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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