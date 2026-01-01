Docspell 是一个开源的自托管文档管理服务器，专为处理已扫描、下载或通过电子邮件接收的大量纸质文档而设计。它对传入文件运行 OCR，使用 NLP 提取日期、通信方和金额，并将结构化元数据与原始文档一起存储，从而使整个档案可进行全文搜索。标签、自定义字段、文件夹和保存的查询使其能够方便地管理多年的家庭文件、自由职业者发票或小型企业记录。

在您自己的 VPS 上自托管 Docspell 可以将最敏感的文件——税务记录、医疗账单、法律文件、政府表格——保存在您控制的基础设施中，而不是 SaaS 文档服务。该部署包含用于存储的 PostgreSQL、用于全文搜索的 Solr，以及用于 OCR 和转换的 Docspell rest 服务器和 joex worker，首次访问注册将创建拥有文档档案的账户。