Komga 是一款开源媒体服务器，专为漫画、日漫、BD（法语漫画）、杂志和电子书而设计。它会扫描您的 CBZ、CBR、EPUB、PDF 及其他存档格式的媒体库，提取元数据，生成缩略图，并通过快速的网页阅读器公开所有内容，此外还提供 OPDS、Kobo Sync 和 KOReader Sync 源，供原生应用程序和电子墨水设备使用。

在您的 VPS 上自托管 Komga，可以将任何漫画和日漫文件文件夹变成一个私有的、移动友好的图书馆，您可以从任何地方阅读——无论是在网页上、Kobo 或 KOReader 电子墨水设备上，还是通过 Panels、Chunky 和 KyBook 等兼容 OPDS 的应用程序。没有订阅费，没有 DRM，也没有任何平台会决定您的图书馆中可以保留什么内容。