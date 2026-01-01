一键安装 Komga。
用于漫画、日漫、杂志和电子书的自托管媒体服务器，支持OPDS、Kobo同步和KOReader同步。
为 Komga 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Komga 构建什么
Komga 是一款开源媒体服务器，专为漫画、日漫、BD（法语漫画）、杂志和电子书而设计。它会扫描您的 CBZ、CBR、EPUB、PDF 及其他存档格式的媒体库，提取元数据，生成缩略图，并通过快速的网页阅读器公开所有内容，此外还提供 OPDS、Kobo Sync 和 KOReader Sync 源，供原生应用程序和电子墨水设备使用。
在您的 VPS 上自托管 Komga，可以将任何漫画和日漫文件文件夹变成一个私有的、移动友好的图书馆，您可以从任何地方阅读——无论是在网页上、Kobo 或 KOReader 电子墨水设备上，还是通过 Panels、Chunky 和 KyBook 等兼容 OPDS 的应用程序。没有订阅费，没有 DRM，也没有任何平台会决定您的图书馆中可以保留什么内容。
Komga 的主要功能
漫画和电子书格式
原生支持 CBZ、CBR、ZIP、RAR、7Z、EPUB 和 PDF，并从 ComicInfo.xml、EPUB OPF 和 ComicRack 标签中提取元数据。
内置网络阅读器
快速、响应式网页阅读器，具有双页模式、适应宽度和适应高度布局，以及跨设备阅读进度同步功能。
OPDS 订阅源
OPDS v1 和 v2 端点使 Komga 能够开箱即用地兼容 Panels、Chunky、KyBook、Moon+ Reader 等数十种原生阅读器。
Kobo 和 KOReader 同步
原生Kobo同步和KOReader同步支持可推送新内容，并记住电子墨水设备上的阅读位置，无需手动侧载文件。
自动库扫描
实时文件系统监控加上计划扫描，当您将新的漫画和电子书文件放入数据文件夹时，可使库保持同步。
多用户和共享
用户独立的媒体库、年龄限制和只读共享角色，让家庭或阅读小组能够共享一个服务器，同时互不干扰。
为什么要在 Hostinger 上运行 Komga
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。