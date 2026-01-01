Piwigo 是运行时间最长的开源照片画廊应用程序之一，专门用于管理大型照片集。与轻量级画廊脚本不同，Piwigo 可以处理数十万张照片的档案，具有 EXIF/IPTC 索引、多级相册层次结构、可配置的缩略图大小、细粒度的每相册权限，以及一个拥有 200 多个社区扩展的插件生态系统，涵盖从面部识别到自定义主题的所有内容。

在您的 VPS 上自托管 Piwigo 可以将全分辨率原图、位置数据和查看统计信息保留在您控制的基础设施上，而不是交给照片 SaaS。PHP 和 MySQL 堆栈非常稳定，运行所需的资源极少，并生成了已在线运行二十年的画廊——这使得 Piwigo 成为俱乐部、博物馆、摄影师和家庭的热门选择，他们希望自己的照片档案能够比任何特定的云提供商更长久。