一键安装 Piwigo。
成熟的开源照片画廊平台，拥有数百个插件、细粒度共享控制以及适用于重要档案的批量导入工作流。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Piwigo 构建什么
Piwigo 是运行时间最长的开源照片画廊应用程序之一，专门用于管理大型照片集。与轻量级画廊脚本不同，Piwigo 可以处理数十万张照片的档案，具有 EXIF/IPTC 索引、多级相册层次结构、可配置的缩略图大小、细粒度的每相册权限，以及一个拥有 200 多个社区扩展的插件生态系统，涵盖从面部识别到自定义主题的所有内容。
在您的 VPS 上自托管 Piwigo 可以将全分辨率原图、位置数据和查看统计信息保留在您控制的基础设施上，而不是交给照片 SaaS。PHP 和 MySQL 堆栈非常稳定，运行所需的资源极少，并生成了已在线运行二十年的画廊——这使得 Piwigo 成为俱乐部、博物馆、摄影师和家庭的热门选择，他们希望自己的照片档案能够比任何特定的云提供商更长久。
Piwigo 的主要功能
海量库扩展
从一开始就设计，用于处理数十万张照片的档案，具有快速浏览、搜索和分页功能——而不仅仅是业余爱好者规模的图库。
多级相册
将照片整理到嵌套相册和虚拟相册中（一张照片可以出现在多个位置），并为每个相册设置权限，以实现精细化共享。
EXIF 和 IPTC 索引
自动提取相机、镜头和IPTC元数据，使照片可以通过相机机身、焦距、位置或任何自定义标签进行搜索。
200多个插件
活跃的社区扩展目录涵盖面部识别、水印、幻灯片主题、移动上传器、社交分享等。
细粒度共享
公开、私有、密码保护和群组限制的相册访问，为共享相册提供每张照片的下载权限和EXIF信息剥离。
批量导入工具
服务器端和FTP/SFTP同步工作流可以轻松一次性推送数千张照片，而无需逐个点击上传。
为什么要在 Hostinger 上运行 Piwigo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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