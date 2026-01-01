Mailpit 是一个为开发者构建的开源电子邮件测试和调试工具。它运行一个内置的 SMTP 服务器，拦截您应用程序的所有出站电子邮件，并将捕获到的消息显示在一个干净、可搜索的网页收件箱中——而无需将邮件发送给真实收件人。这使得在开发和预演环境中测试电子邮件通知流程、迭代电子邮件模板以及验证 SMTP 配置变得安全。

Mailpit 是 MailHog（已不再维护）的现代、积极维护的替代品。它作为一个轻量级的单一二进制文件发布，具有快速的 SQLite 支持的消息存储、全文搜索、HTML 电子邮件渲染、REST API 以及可选的 SMTP 和 UI 认证——所有这些都只占用极少的内存。