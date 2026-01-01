一键安装部署 Mailpit。
轻量级电子邮件测试工具，可捕获SMTP消息并在基于浏览器的收件箱中显示它们。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Mailpit 构建什么
Mailpit 是一个为开发者构建的开源电子邮件测试和调试工具。它运行一个内置的 SMTP 服务器，拦截您应用程序的所有出站电子邮件，并将捕获到的消息显示在一个干净、可搜索的网页收件箱中——而无需将邮件发送给真实收件人。这使得在开发和预演环境中测试电子邮件通知流程、迭代电子邮件模板以及验证 SMTP 配置变得安全。
Mailpit 是 MailHog（已不再维护）的现代、积极维护的替代品。它作为一个轻量级的单一二进制文件发布，具有快速的 SQLite 支持的消息存储、全文搜索、HTML 电子邮件渲染、REST API 以及可选的 SMTP 和 UI 认证——所有这些都只占用极少的内存。
Mailpit 的主要功能
SMTP 电子邮件捕获
充当一个即插即用的SMTP服务器，拦截来自任何应用程序的传出邮件，防止在开发过程中意外发送到真实的电子邮件地址。
浏览器收件箱
在响应式Web UI中查看、搜索和检查所有捕获的消息，该UI具有完整的HTML渲染、源代码视图和移动友好布局。
REST API 访问
通过文档化的REST API，以编程方式查询、删除和管理消息，从而实现与自动化测试套件和CI/CD管道的集成。
全文搜索
搜索主题行、发件人和收件人地址以及邮件正文，以便在测试期间快速定位特定邮件。
消息标签
按类型自动标记邮件 — HTML、附件、内联图片 — 以便在大量测试邮件中进行快速视觉筛选。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mailpit
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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