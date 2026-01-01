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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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AMD EPYC 处理器
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1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache Solr 构建什么

Apache Solr 是一个久经考验的开源搜索平台，基于 Apache Lucene 构建，全球数千家组织都在使用。它支持全文搜索、分面浏览、命中高亮、空间搜索和富文档处理 — 所有这些都通过一个适用于任何语言或框架的 REST API 实现。

在您自己的 VPS 上自托管 Solr，让您能够完全控制您的搜索基础设施、数据隐私和性能调优，而无需按查询付费或担心供应商锁定。无论您需要站点搜索、电子商务产品发现还是企业文档检索，Solr 成熟的生态系统和可扩展的架构都使其成为一个久经考验的基础。

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你可以用 {name} 构建什么

Apache Solr 的主要功能

全文搜索

Lucene驱动的文本分析，包含分词、词干提取、同义词和相关性调优，可在大型文档集合中提供准确的结果。

分面导航

原生分面允许用户按类别、价格、日期或任何索引字段进行深入筛选 — 电子商务和内容筛选界面背后的标准引擎。

实时索引

提交到索引的文档在几秒钟内变得可搜索，支持需要最新结果的应用程序的近实时搜索。

富文档处理

内置的 Apache Tika 集成可自动从 PDF、Word 文档、HTML 和一千多种其他文件格式中提取和索引文本。

REST API

通过HTTP查询和更新索引，并使用JSON、XML或CSV响应 — 无需Solr特定的客户端库即可与任何堆栈集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Solr

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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