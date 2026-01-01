Apache Solr 是一个久经考验的开源搜索平台，基于 Apache Lucene 构建，全球数千家组织都在使用。它支持全文搜索、分面浏览、命中高亮、空间搜索和富文档处理 — 所有这些都通过一个适用于任何语言或框架的 REST API 实现。

在您自己的 VPS 上自托管 Solr，让您能够完全控制您的搜索基础设施、数据隐私和性能调优，而无需按查询付费或担心供应商锁定。无论您需要站点搜索、电子商务产品发现还是企业文档检索，Solr 成熟的生态系统和可扩展的架构都使其成为一个久经考验的基础。