GoCD 是由 ThoughtWorks 开发的持续交付服务器，它超越了基本的 CI，能够建模完整的软件交付流水线。它的核心优势在于能够定义具有扇入和扇出依赖关系的复杂流水线，让团队精确地表示代码如何跨多个阶段、环境和并行轨道从提交到生产。

价值流图视图为团队提供了整个流水线中每次构建和部署的实时可视化，从而可以轻松识别瓶颈并了解任何发布的状况。GoCD 通过轻量级的服务器-代理架构运行，因此只需添加更多代理即可轻松扩展构建容量。自托管确保您的流水线配置、工件和部署历史记录完全在您的控制之下。