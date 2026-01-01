GoCD最高立减 70%

一键部署 GoCD。

开源持续交付服务器，具有强大的管道建模、价值流映射和依赖管理功能，适用于复杂的发布工作流。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99/月
选择套餐
30天退款保证
一键部署 GoCD。

为 GoCD 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减64%
KVM 2
¥178.99
¥64.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减64%
KVM 2
¥178.99
¥64.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 GoCD 构建什么

GoCD 是由 ThoughtWorks 开发的持续交付服务器，它超越了基本的 CI，能够建模完整的软件交付流水线。它的核心优势在于能够定义具有扇入和扇出依赖关系的复杂流水线，让团队精确地表示代码如何跨多个阶段、环境和并行轨道从提交到生产。

价值流图视图为团队提供了整个流水线中每次构建和部署的实时可视化，从而可以轻松识别瓶颈并了解任何发布的状况。GoCD 通过轻量级的服务器-代理架构运行，因此只需添加更多代理即可轻松扩展构建容量。自托管确保您的流水线配置、工件和部署历史记录完全在您的控制之下。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

GoCD 的主要功能

价值流图

实时可视化整个管道中的每次构建和部署，让瓶颈和发布状态一目了然。

管道建模

建模管道之间复杂的扇入和扇出依赖关系，以准确表示代码如何从提交流向生产。

并行执行

在管道中并行运行多个阶段和作业，以减少构建时间并最大限度地提高基础设施利用率。

基于代理的扩展

添加构建代理以横向扩展容量 — 每个代理从服务器获取作业并独立运行它们。

流水线即代码

将流水线配置存储在您的git仓库中，并让GoCD在每次推送时自动同步并应用更改。

为什么要在 Hostinger 上运行 GoCD

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

随时随地在浏览器中运行 Visual Studio Code

部署
1Backend

1Backend

用于构建基于微服务和微前端的AI应用的自托管平台

部署
Adminer

Adminer

支持11+种数据库系统的全功能数据库管理界面

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。