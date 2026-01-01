DumbDo是DumbWare.io推出的一款刻意简化的待办事项应用程序，其理念是大多数任务跟踪需求不需要数据库、账户系统或云订阅。任务存储在一个JSON文件中，使得备份只需复制一个文件，迁移也变得轻而易举。

界面在任何屏幕尺寸上都能清晰响应，并自动在深色和浅色模式之间切换。可选的PIN码保护（4-10位数字）可确保在共享服务器上的访问安全。渐进式Web应用程序支持意味着您可以在手机或桌面上安装DumbDo并离线使用。在VPS上自托管可确保您的任务数据私密、可从每个设备访问，并且不受第三方服务更改的影响。