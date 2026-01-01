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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 DumbDo 构建什么

DumbDo是DumbWare.io推出的一款刻意简化的待办事项应用程序，其理念是大多数任务跟踪需求不需要数据库、账户系统或云订阅。任务存储在一个JSON文件中，使得备份只需复制一个文件，迁移也变得轻而易举。

界面在任何屏幕尺寸上都能清晰响应，并自动在深色和浅色模式之间切换。可选的PIN码保护（4-10位数字）可确保在共享服务器上的访问安全。渐进式Web应用程序支持意味着您可以在手机或桌面上安装DumbDo并离线使用。在VPS上自托管可确保您的任务数据私密、可从每个设备访问，并且不受第三方服务更改的影响。

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你可以用 {name} 构建什么

DumbDo 的主要功能

无需数据库

将所有任务存储在一个JSON文件中 — 除了容器本身，无需配置、迁移或维护任何其他内容。

深色和浅色模式

自动适应系统配色方案偏好，以在任何环境或一天中的任何时间提供舒适的观看体验。

渐进式 Web 应用

在任何设备上安装 DumbDo，以便在主屏幕上访问和离线使用，无需每次都访问浏览器。

可选 PIN 保护

设置一个4-10位数的PIN码，以限制共享服务器上的访问，同时保持界面对授权用户快速可达。

可自定义的网站标题

重命名应用程序实例以适应个人品牌，或区分在同一个VPS上的多个部署。

为什么要在 Hostinger 上运行 DumbDo

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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