Listmonk 是一个快速、开源的邮件列表和新闻通讯平台，采用 Go 构建，以实现最高效率。它以最少的资源使用量处理数百万订阅者，支持高级细分、个性化和营销活动分析，并可与任何 SMTP 提供商配合使用。简洁的管理界面使列表管理和营销活动发送变得简单明了，没有企业营销工具的臃肿。

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