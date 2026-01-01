Teable 是一个快速、开源的 Airtable 替代品，它将熟悉的电子表格界面与 PostgreSQL 数据库的全部功能结合在一起。它支持丰富的字段类型、多种视图模式、实时协作和行级过滤——所有这些都由您完全控制的数据库提供支持。

在 VPS 上自托管 Teable 意味着您的业务数据将存储在您自己的 PostgreSQL 实例中，没有行数限制、没有按席位收费，也没有供应商锁定。团队无需编写代码即可构建内部工具、项目跟踪器和 CRM 风格的数据库。