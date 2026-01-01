Fasten On-Prem 是一个开源的自托管电子病历（EMR）管理器，它允许个人和家庭将来自医生、医院、实验室和联网设备的健康数据整合到一个私有档案中。它基于FHIR医疗保健数据标准构建，并用Go语言编写，通过手动录入和从患者门户导出的FHIR Bundle上传来摄取记录，并在统一的时间轴上显示这些记录，同时显示备注、病情、药物、过敏和实验室结果。

在您自己的VPS上自托管Fasten，可以将个人可识别的健康数据保存在您控制的基础设施中，而不是SaaS健康记录提供商那里——考虑到病史的敏感性，这一点非常重要。加密的SQLite数据库、单一二进制Go运行时和按用户注册的特性意味着一个小型VPS可以轻松托管完整的个人或家庭记录。