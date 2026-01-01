一键安装部署 Fasten Health。
自托管的个人和家庭电子病历管理器，整合了来自医疗服务提供者和设备的健康数据。
为 Fasten Health 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Fasten Health 构建什么
Fasten On-Prem 是一个开源的自托管电子病历（EMR）管理器，它允许个人和家庭将来自医生、医院、实验室和联网设备的健康数据整合到一个私有档案中。它基于FHIR医疗保健数据标准构建，并用Go语言编写，通过手动录入和从患者门户导出的FHIR Bundle上传来摄取记录，并在统一的时间轴上显示这些记录，同时显示备注、病情、药物、过敏和实验室结果。
在您自己的VPS上自托管Fasten，可以将个人可识别的健康数据保存在您控制的基础设施中，而不是SaaS健康记录提供商那里——考虑到病史的敏感性，这一点非常重要。加密的SQLite数据库、单一二进制Go运行时和按用户注册的特性意味着一个小型VPS可以轻松托管完整的个人或家庭记录。
Fasten Health 的主要功能
FHIR 包导入
上传从患者门户或其他医疗系统导出的 FHIR Bundles，以将现有病史导入档案。
FHIR 原生存储
以其原始的FHIR资源形式存储记录，以便结构化查询、导出和下游处理保持供应商中立。
手动记录录入
手动添加化验结果、病症、药物、免疫接种和备注，用于就诊、医生或早于FHIR访问的现有记录。
家庭帐目
在一个单一实例中，通过独立的账户管理伴侣、子女或年迈家庭成员的记录。
加密数据库
SQLite 数据库默认情况下静态加密，保护磁盘上的敏感健康记录，防止机会性访问。
文档附件
将扫描文件、影像和PDF附加到就诊记录中，以便完整的病史存储在一个可搜索的地方。
为什么要在 Hostinger 上运行 Fasten Health
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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