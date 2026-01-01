Huginn 是一个开源自动化平台，允许您构建代理来监控网站、跟踪数据变化、聚合内容并执行多步骤工作流 — 所有这些都在您自己的基础设施上运行。可以将其视为一个自托管的 IFTTT 或 Zapier，没有速率限制，也没有订阅费用。代理可以监控事件、在服务之间转换和路由数据、发送通知，并通过可视化网页界面协调复杂的流程。

在您的 VPS 上运行 Huginn 意味着自动化工作流可以全天候可靠执行，并完全访问基于云的自动化服务无法触及的内部系统和私有数据源，同时将您的 API 密钥和业务逻辑完全置于您的控制之下。