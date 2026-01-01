部署 Huginn 一键安装。
用于构建智能监控代理的自托管自动化平台，这些代理可监控网络并代您执行操作。
为 Huginn 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Huginn 的主要功能
自定义代理构建器
通过可视化界面创建监控和自动化代理，无需编写代码，将网络服务和数据源连接到工作流中。
网站监控
跟踪任何网站上的内容变化，并在价格下降、新闻出现或检测到特定关键词时触发操作。
计划执行
运行代理，根据类似 cron 的计划或通过事件触发它们，确保时间敏感的自动化任务永不错过其窗口期。
数据转换
在步骤之间过滤、解析和重新格式化数据，使用可处理 JSON、XML 和正则表达式模式的内置转换代理。
多用户支持
基于角色的权限让团队能够共享自动化工作流并进行协作，而不会泄露敏感的代理凭据。
为什么要在 Hostinger 上运行 Huginn
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。