Speaches 是一个与 OpenAI API 兼容的音频服务器，它将最先进的语音识别和文本转语音合成带到您自己的基础设施中。它基于 faster-whisper 进行转录，基于 Kokoro/Piper 进行语音合成，并公开与 OpenAI 音频 API 相同的端点——因此，任何与 OpenAI 兼容的现有工具、SDK 或集成都可以直接与 Speaches 配合使用。

自托管 Speaches 意味着您的音频数据永远不会离开您的服务器，没有按分钟计费的转录费用，并且您可以完全控制运行哪些模型以及如何分配资源。模型按需加载，并在不活动后自动卸载，从而在标准 VPS 上保持内存使用量精简。