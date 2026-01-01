一键安装部署 Speaches
OpenAI兼容的语音转文本和文本转语音服务器，您可以自行托管并在您自己的VPS上完全运行。
为 Speaches 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Speaches 构建什么
Speaches 是一个与 OpenAI API 兼容的音频服务器，它将最先进的语音识别和文本转语音合成带到您自己的基础设施中。它基于 faster-whisper 进行转录，基于 Kokoro/Piper 进行语音合成，并公开与 OpenAI 音频 API 相同的端点——因此，任何与 OpenAI 兼容的现有工具、SDK 或集成都可以直接与 Speaches 配合使用。
自托管 Speaches 意味着您的音频数据永远不会离开您的服务器，没有按分钟计费的转录费用，并且您可以完全控制运行哪些模型以及如何分配资源。模型按需加载，并在不活动后自动卸载，从而在标准 VPS 上保持内存使用量精简。
Speaches 的主要功能
OpenAI API 兼容
实现 OpenAI 音频 API 规范 — 插入您的自托管 URL，现有 OpenAI 集成将无需更改代码即可继续工作。
语音转文本转录
由 faster-whisper 提供支持，通过服务器发送事件实现实时流式传输，并支持多语言转录。
文本转语音合成
使用 Kokoro（在 TTS 竞技场中排名第一）和 Piper 模型，完全在设备上生成自然语音。
动态模型加载
模型在首次请求时自动加载，并在可配置的空闲期后卸载，因此您只在需要时才使用内存。
内置网络用户界面
由 Gradio 提供支持的界面让您无需任何额外工具即可直接在浏览器中测试转录和合成。
API 密钥认证
可选择使用单个API密钥保护所有API端点，同时保持交互式文档公开可访问。
为什么要在 Hostinger 上运行 Speaches
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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