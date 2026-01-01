The Lounge 是一个自托管的基于网络的IRC客户端，它作为一个持久的IRC跳板 — 24/7 全天候连接到网络，让您永不漏掉消息。它存储完整的聊天记录，并通过响应式浏览器界面在您的所有设备上同步已读标记。

在VPS上自托管The Lounge，让每个用户都拥有永久的IRC在线状态，无需单独的BNC服务。它支持多个用户账户、SASL和LDAP认证、推送通知、链接预览以及同时连接到多个IRC网络。