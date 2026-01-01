一键部署 FreshRSS。
轻量级的自托管RSS订阅源聚合器，用于在一个地方管理您所有喜爱的网站和新闻来源。
为 FreshRSS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FreshRSS 构建什么
FreshRSS 是一个免费的、自托管的RSS和Atom订阅聚合器，它将您的所有信息源整合到一个快速阅读界面中。它使用PHP构建，仅需少量资源，支持多用户部署、丰富的键盘快捷键、高级筛选以及全文内容抓取——因此您无需单独访问每个信息源。其移动响应式设计以及与Reeder和NetNewsWire等第三方阅读器的API兼容性，使其成为Google Reader等已停用服务的完美替代品。
在您的VPS上自托管FreshRSS意味着无论您的本地互联网连接如何，都能实现24/7的订阅更新，完全保护您的阅读习惯隐私，并且没有算法来决定您看到什么。您精心策划的订阅和阅读历史将保存在持久存储中，在容器更新后也能安全无虞。
FreshRSS 的主要功能
多用户支持
创建独立的账户，每个账户都有各自的订阅和阅读偏好，使其适用于家庭和团队。
高级筛选
根据关键词、作者或自定义规则筛选文章，并在所有订阅源中搜索，即时查找任何内容。
第三方阅读器API
兼容 Fever 和 Google Reader API，因此 Reeder 和 Unread 等热门移动应用可以与您的实例同步。
完整文章获取
对于仅发布摘要的订阅源，检索完整的文章内容，使所有内容都可以在一个界面中阅读。
OPML 导入&导出
使用标准OPML文件，将您的订阅从任何订阅阅读器迁移，无需手动重新输入。
为什么要在 Hostinger 上运行 FreshRSS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。