FreshRSS 是一个免费的、自托管的RSS和Atom订阅聚合器，它将您的所有信息源整合到一个快速阅读界面中。它使用PHP构建，仅需少量资源，支持多用户部署、丰富的键盘快捷键、高级筛选以及全文内容抓取——因此您无需单独访问每个信息源。其移动响应式设计以及与Reeder和NetNewsWire等第三方阅读器的API兼容性，使其成为Google Reader等已停用服务的完美替代品。

在您的VPS上自托管FreshRSS意味着无论您的本地互联网连接如何，都能实现24/7的订阅更新，完全保护您的阅读习惯隐私，并且没有算法来决定您看到什么。您精心策划的订阅和阅读历史将保存在持久存储中，在容器更新后也能安全无虞。