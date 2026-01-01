CitrineOS 是一个 LF Energy 开源充电站管理系统 (CSMS)，它围绕 OCPP 2.0.1 协议构建，并向后兼容 OCPP 1.6。该服务器路由来自电动汽车充电器的 WebSocket 消息，将事务和配置持久化到带有 PostGIS 的 PostgreSQL 中，并通过 Hasura 层暴露 REST 和 GraphQL API，以实现运营商集成。

在您的 VPS 上自托管 CitrineOS 可以让您将站点遥测、驾驶员授权和交易历史记录置于自己的控制之下，而不是依赖供应商云。Hasura GraphQL 控制台允许您直接在浏览器中查询和管理充电站数据，同时 OCPP WebSocket 端口保持开放以供充电器连接。