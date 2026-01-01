一键安装部署 CitrineOS。
面向电动汽车网络运营商的开源OCPP 2.0.1充电站管理系统。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 CitrineOS 构建什么
CitrineOS 是一个 LF Energy 开源充电站管理系统 (CSMS)，它围绕 OCPP 2.0.1 协议构建，并向后兼容 OCPP 1.6。该服务器路由来自电动汽车充电器的 WebSocket 消息，将事务和配置持久化到带有 PostGIS 的 PostgreSQL 中，并通过 Hasura 层暴露 REST 和 GraphQL API，以实现运营商集成。
在您的 VPS 上自托管 CitrineOS 可以让您将站点遥测、驾驶员授权和交易历史记录置于自己的控制之下，而不是依赖供应商云。Hasura GraphQL 控制台允许您直接在浏览器中查询和管理充电站数据，同时 OCPP WebSocket 端口保持开放以供充电器连接。
CitrineOS 的主要功能
OCPP 2.0.1 原生
实施最新的开放充电点协议，具有经过认证的核心和高级安全配置文件，并向后兼容OCPP 1.6充电站。
GraphQL 数据控制台
Hasura 在 CitrineOS 模式之上自动生成类型化的 GraphQL API 和控制台，从而能够对会话、电表读数和充电站状态进行实时查询。
模块化信息路由
装饰器驱动的模块系统通过RabbitMQ路由OCPP消息，因此授权、事务和报告模块可以独立于WebSocket层进行扩展。
GraphQL 数据访问
Hasura 自动生成一个基于 CitrineOS PostgreSQL 模式的类型化 GraphQL API，该 API 暴露实时订阅，用于会话、电表读数和站点状态。
S3 兼容存储
内置的 MinIO 实例通过标准的 S3 API 存储固件镜像、站点日志和证书包，随时可替换为 AWS S3 或 GCS。
为什么要在 Hostinger 上运行 CitrineOS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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