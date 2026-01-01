一键安装部署 Kafbat Kafka UI。
用于管理和监控 Apache Kafka 集群的开源 Web UI，是流行项目 Provectus kafka-ui 的继任者。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Kafbat Kafka UI 构建什么
Kafbat Kafka UI 是一个免费的开源Web仪表板，用于操作Apache Kafka集群。作为Provectus kafka-ui的社区驱动继任者，它提供了一个精致的界面，用于检查代理、管理主题、浏览消息和跟踪消费者组滞后——所有这些都无需命令行工具。多集群支持让您可以通过一个单一的界面管理所有Kafka环境。
在您自己的VPS上自托管Kafbat Kafka UI，可将您的消息数据和集群凭据完全保留在您的基础设施内。此模板捆绑了一个在KRaft模式下运行的单节点Kafka代理（无需ZooKeeper），为您提供了一个一键即可使用的生产就绪Kafka堆栈。
Kafbat Kafka UI 的主要功能
主题管理
创建、配置和删除具有实时分区和复制设置的主题，无需接触 Kafka CLI。
消息浏览器
探索 JSON、纯文本或 Avro 格式的 Kafka 消息，借助基于 CEL 的过滤功能，精准定位您所需的记录。
消费者组监控
跟踪消费者组偏移量、分区分配和延迟指标，以便在处理瓶颈影响下游系统之前发现它们。
多集群支持
将多个 Kafka 集群连接到一个仪表板，并即时在它们之间切换，以实现跨环境的集中式可见性。
KRaft 模式代理
捆绑式 Kafka 代理在 KRaft 模式下运行——无需 ZooKeeper 依赖——从而简化了部署并减少了运维开销。
为什么要在 Hostinger 上运行 Kafbat Kafka UI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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