Kafbat Kafka UI 是一个免费的开源Web仪表板，用于操作Apache Kafka集群。作为Provectus kafka-ui的社区驱动继任者，它提供了一个精致的界面，用于检查代理、管理主题、浏览消息和跟踪消费者组滞后——所有这些都无需命令行工具。多集群支持让您可以通过一个单一的界面管理所有Kafka环境。

在您自己的VPS上自托管Kafbat Kafka UI，可将您的消息数据和集群凭据完全保留在您的基础设施内。此模板捆绑了一个在KRaft模式下运行的单节点Kafka代理（无需ZooKeeper），为您提供了一个一键即可使用的生产就绪Kafka堆栈。