Firefly 是一个精简的 WireGuard VPN 服务器，它将 WireGuard 的高性能、现代加密技术与易于访问的网页用户界面相结合，用于管理客户端、生成配置和监控连接。它消除了传统 WireGuard 设置的复杂性，让您可以在几分钟而不是几小时内运行一个安全的 VPN。

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