Convoy 是一个开源的云原生 Webhook 网关，旨在安全地摄取、持久化、调试、交付和管理数百万个大规模 Webhook 事件。它专为向客户发送事件或从第三方接收事件的工程团队设计，解决了构建可靠 Webhook 基础设施的运营痛点——包括自动重试、签名验证、死信处理以及用于检查每次交付的完整管理仪表板。

自托管 Convoy 可将事件负载、客户端点和交付日志保留在您的 VPS 内部，没有按事件计费，也没有第三方可以查看您的流量。PostgreSQL 和 Redis 预配置交付，因此网关在首次部署后即可用于生产 Webhook 工作负载。