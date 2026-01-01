一键安装部署 ONLYOFFICE Docs。
自托管在线办公套件，可在您的浏览器中实时协作编辑 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。
为 ONLYOFFICE Docs 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ONLYOFFICE Docs 构建什么
ONLYOFFICE Docs（文档服务器）是一款开源在线办公套件，可将基于浏览器的 DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP、PDF 及其他格式的协作编辑功能引入您自己的服务器。它提供像素级完美的 Microsoft Office 格式兼容性，使其成为云办公工具的无缝替代品，同时不会将您的文档暴露给第三方服务。
自托管 ONLYOFFICE Docs 将文档隐私放在首位 — 文件绝不会离开您的基础设施。它通过官方连接器与 Nextcloud、ownCloud、Seafile 和数十个其他平台集成，并使用 JWT 令牌安全来保护 API 访问。社区版免费支持多达 20 个并发编辑连接。
ONLYOFFICE Docs 的主要功能
实时协作
多名用户可以同时共同编辑文档、电子表格和演示文稿，支持实时光标跟踪、评论和修订跟踪。
微软 Office 兼容性
高保真地打开、编辑和保存 DOCX、XLSX 和 PPTX 文件 — 不会产生格式转换伪影或布局偏移。
多格式支持
支持DOCX、ODT、XLSX、ODS、PPTX、ODP、CSV、PDF等格式，涵盖文档、电子表格和演示文稿编辑器。
JWT API 安全
JSON Web Token 验证保护每个 API 请求，确保只有经过授权的集成和用户才能访问文档服务器。
Nextcloud 和 Seafile 集成
适用于 Nextcloud、ownCloud、Seafile 以及其他 40 多个平台的官方连接器，可将 ONLYOFFICE Docs 变成一个即插即用的协作编辑后端。
PDF 编辑器和表单
直接在浏览器中编辑PDF并创建可填写的PDF表单，无需额外软件或插件。
为什么要在 Hostinger 上运行 ONLYOFFICE Docs
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。