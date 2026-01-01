ONLYOFFICE Docs（文档服务器）是一款开源在线办公套件，可将基于浏览器的 DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP、PDF 及其他格式的协作编辑功能引入您自己的服务器。它提供像素级完美的 Microsoft Office 格式兼容性，使其成为云办公工具的无缝替代品，同时不会将您的文档暴露给第三方服务。

自托管 ONLYOFFICE Docs 将文档隐私放在首位 — 文件绝不会离开您的基础设施。它通过官方连接器与 Nextcloud、ownCloud、Seafile 和数十个其他平台集成，并使用 JWT 令牌安全来保护 API 访问。社区版免费支持多达 20 个并发编辑连接。