一键安装部署 Fleet。
用于查询、监控和保护 macOS、Windows、Linux 和 ChromeOS 等端点的开源设备管理平台。
为 Fleet 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Fleet 构建什么
Fleet 是一个基于 osquery 构建的开源设备管理平台，它为安全和 IT 团队提供对每个已注册端点的实时 SQL 类似访问。与传统的 MDM 或基于代理的工具不同，Fleet 可以通过 Web 控制台或 API 即时回答有关设备状态的问题——包括已安装的软件、正在运行的进程、开放的网络连接、已登录的用户——而无需等待预定的收集窗口。
在您自己的 VPS 上自托管 Fleet 可以将所有端点遥测数据保留在您控制的基础设施上，无需支付每设备费用，也没有数据发送到外部 SaaS。单个 Fleet 实例可以通过一个统一界面管理数百到数千台 macOS、Windows、Linux 和 ChromeOS 设备。
Fleet 的主要功能
实时端点查询
实时针对任何已注册的设备运行 SQL 查询，以回答安全和 IT 问题，无需等待计划扫描。
漏洞管理
Fleet 持续将已安装的软件版本与 CVE 数据库进行匹配，并发现每个已注册设备上的易受攻击软件包。
跨平台 MDM
通过原生 MDM 配置文件注册和管理 macOS 和 Windows 设备，无需部署单独的 MDM 服务器。
政策执行
将预期的设备状态定义为策略，并从中央仪表板跟踪哪些端点符合要求以及哪些需要修复。
GitOps 配置
将查询、策略和代理配置作为代码在 Git 中进行管理，以便对更改进行版本控制和审计。
REST API 和 CLI
通过完整的REST API或fleetctl命令行工具，自动化注册、查询调度和报告。
为什么要在 Hostinger 上运行 Fleet
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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