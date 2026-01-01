Fleet 是一个基于 osquery 构建的开源设备管理平台，它为安全和 IT 团队提供对每个已注册端点的实时 SQL 类似访问。与传统的 MDM 或基于代理的工具不同，Fleet 可以通过 Web 控制台或 API 即时回答有关设备状态的问题——包括已安装的软件、正在运行的进程、开放的网络连接、已登录的用户——而无需等待预定的收集窗口。

在您自己的 VPS 上自托管 Fleet 可以将所有端点遥测数据保留在您控制的基础设施上，无需支付每设备费用，也没有数据发送到外部 SaaS。单个 Fleet 实例可以通过一个统一界面管理数百到数千台 macOS、Windows、Linux 和 ChromeOS 设备。