PrivateBin 是一个极简的开源粘贴板，内容在到达服务器之前，直接在浏览器中使用 256 位 AES-GCM 加密。解密密钥仅存在于 URL 片段中，浏览器永远不会将其发送到服务器——这意味着即使是服务器操作员也无法读取您分享的内容。它在 GitHub 上拥有超过 8,000 颗星，是目前最受信任的零知识共享工具之一。

在您的 VPS 上自托管 PrivateBin 可以让您的共享基础设施完全私有——没有第三方服务会看到您的粘贴内容——而且轻量级的 Alpine 容器只需极少的资源，同时让您完全控制保留策略、文件大小限制和访问权限。