Rivet 是一个开源的编排引擎，用于 Rivet Actors — 它们是长时间运行的轻量级进程，其状态驻留在内存中并自动持久化。与无状态的无服务器运行时不同，每个 actor 都保留自己的由 SQLite 支持的状态、可寻址身份和事件日志，这使其非常适合 AI 代理、多人游戏会话、协作编辑器和持久工作流。

在您自己的 VPS 上自托管 Rivet 可以让 actor 状态、代理内存和工作流数据完全在您的控制之下，并且没有按执行次数收费。随附的引擎带有内置的 Inspector 仪表板，用于浏览 actor 状态、重放工作流以及调试实时流量，而无需检测应用程序代码。