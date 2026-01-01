一键部署 Rivet。
驱动AI代理、协作应用和持久工作流的有状态参与者的开源运行时。
为 Rivet 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Rivet 构建什么
Rivet 是一个开源的编排引擎，用于 Rivet Actors — 它们是长时间运行的轻量级进程，其状态驻留在内存中并自动持久化。与无状态的无服务器运行时不同，每个 actor 都保留自己的由 SQLite 支持的状态、可寻址身份和事件日志，这使其非常适合 AI 代理、多人游戏会话、协作编辑器和持久工作流。
在您自己的 VPS 上自托管 Rivet 可以让 actor 状态、代理内存和工作流数据完全在您的控制之下，并且没有按执行次数收费。随附的引擎带有内置的 Inspector 仪表板，用于浏览 actor 状态、重放工作流以及调试实时流量，而无需检测应用程序代码。
Rivet 的主要功能
有状态的行为者
长期运行的进程，具有内存状态、SQLite 持久性，以及用于 AI 代理和多人会话的稳定的可寻址身份。
持久工作流
工作流运行时可在崩溃和重启后继续运行，通过重放事件历史，使业务逻辑能够精确地从中断处恢复。
内置检查器
用于浏览 actor SQLite 数据库、检查工作流状态、监控事件以及通过 REPL 驱动 actor 的浏览器仪表板。
多语言 SDKs
通过适用于 TypeScript、Rust、Python 和 Swift 的官方 RivetKit SDK 连接运行器，无需重写现有服务。
文件系统存储
生产就绪的单节点部署，由嵌入式 RocksDB 存储提供支持 — 无需外部数据库即可启动。
容器调度
将用户代码作为容器调度到运行器节点上，从而可以轻松地与引擎一起运行代理和游戏服务器。
为什么要在 Hostinger 上运行 Rivet
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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