TeamMapper是一个开源思维导图应用程序，允许团队通过WebSockets实时共同创建、共享和编辑思维导图。作为已停产的mindmapp项目的继任者，它专注于协作，无需用户帐户——分享一个具有只读或编辑权限的链接，团队成员可以立即加入会话。

在您自己的VPS上自托管TeamMapper，可以将头脑风暴会议、项目计划和团队知识完全保留在您控制的基础设施上。默认情况下，为符合GDPR规定，思维导图会在30天后自动删除，可配置的保留窗口允许受监管环境中的团队调整隐私行为以符合其自身政策，而无需依赖第三方SaaS提供商。