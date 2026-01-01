一键安装 TeamMapper。
自托管的实时协作思维导图工具，帮助团队共同集思广益、规划和构建想法。
为 TeamMapper 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
TeamMapper 的主要功能
实时协作
基于WebSocket的会话允许多名团队成员同时编辑同一个思维导图，更改会即时显示给所有连接到该导图的人。
禁止账户共享
通过链接或二维码分享思维导图，并可选择只读或编辑权限——访客无需创建账户或登录即可加入。
丰富的节点自定义
向节点添加图像、图标、颜色、字体样式和超链接，将扁平的轮廓转化为视觉结构化的图表，适用于演示文稿。
导入导出
使用 JSON、Mermaid、SVG、PDF 或 PNG 格式将思维导图导入和导出 TeamMapper，以便与利益相关者共享或离线存档。
符合GDPR的默认设置
脑图会在可配置的保留期（默认30天）后自动删除，帮助团队满足隐私要求，无需手动清理。
撤销和快捷方式
完整的撤销/重做历史记录和一套全面的键盘快捷键，使编辑器对于构建大型或深度嵌套思维导图的高级用户来说保持快速。
为什么要在 Hostinger 上运行 TeamMapper
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。