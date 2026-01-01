OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) 是一个自2001年以来不断完善的免费开源资产管理和软件部署解决方案。安装在 Windows、Linux、macOS、Android 和 IBM AIX 端点上的轻量级代理将详细的硬件和软件清单报告回中央服务器，而 SNMP 扫描和 IP 发现则将可见性扩展到打印机、交换机、路由器和其他无代理设备。

在您自己的 VPS 上自托管 OCS Inventory 可以让每个设备指纹、许可证记录和已部署的软件包都在您的控制之下。捆绑的 Web 控制台、MySQL 数据库和 REST API 是管理超过 100,000 台设备的 IT 资产的企业所使用的相同组件，且无需按资产付费，也无需依赖第三方 SaaS。