部署 OCS Inventory NG 一键安装。
开源IT资产管理服务器，可跟踪硬件、软件，并在您的设备群中部署软件包。
为 OCS Inventory NG 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OCS Inventory NG 构建什么
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) 是一个自2001年以来不断完善的免费开源资产管理和软件部署解决方案。安装在 Windows、Linux、macOS、Android 和 IBM AIX 端点上的轻量级代理将详细的硬件和软件清单报告回中央服务器，而 SNMP 扫描和 IP 发现则将可见性扩展到打印机、交换机、路由器和其他无代理设备。
在您自己的 VPS 上自托管 OCS Inventory 可以让每个设备指纹、许可证记录和已部署的软件包都在您的控制之下。捆绑的 Web 控制台、MySQL 数据库和 REST API 是管理超过 100,000 台设备的 IT 资产的企业所使用的相同组件，且无需按资产付费，也无需依赖第三方 SaaS。
OCS Inventory NG 的主要功能
硬件和软件清单
轻量级代理从 Windows、Linux、macOS、Android 和 AIX 端点收集详细的 CPU、内存、存储、外设和已安装软件数据。
包部署
通过HTTPS向代理推送脚本、安装程序和配置包，并具有可扩展到100,000多台设备集群的带宽控制。
SNMP 和网络发现
扫描子网并查询SNMP设备，以清点打印机、交换机、路由器以及其他无法运行代理的设备。
许可证合规性报告
跟踪您所有设备上安装的应用程序，并生成软件计量报告，以验证许可证使用情况和续订。
REST API 和 集成
内置REST API和GLPI同步插件将资产数据提供给工单系统、CMDB和安全工具。
带 RBAC 的 Web 控制台
基于浏览器的控制台，具有基于角色的访问控制、LDAP 和 CAS 身份验证，以及供操作员和审计员使用的可定制仪表板。
为什么要在 Hostinger 上运行 OCS Inventory NG
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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