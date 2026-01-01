一键部署 WUD。
开源监视器，可检测 Docker 镜像更新并通过数十个集成渠道通知您。
为 WUD 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 WUD 构建什么
WUD (What's Up Docker) 是 whats-up-docker 的积极维护的继任者，完全专注于在自托管基础设施中保持容器镜像的最新状态。它持续检查正在运行的容器，查询上游注册表，并准确报告哪些镜像有新版本可用 — Docker Hub、GHCR、ECR、GCR、ACR、Quay 和自托管注册表都开箱即用。
在您自己的 VPS 上自托管 WUD 消除了对第三方 SaaS 更新跟踪器的依赖，并将您的容器集群的完整清单保留在您控制的基础设施内。触发器可以分发到 Slack、Telegram、Discord、Gotify、Apprise、IFTTT、Pushover、MQTT、通用 Webhook，或自动重建堆栈。
WUD 的主要功能
多注册表监控
跟踪 Docker Hub、GHCR、ECR、GCR、ACR、Quay 以及任何自定义注册表中的更新，无需每个提供商的扩展。
触发自动化
将新版本事件路由到 Slack、Telegram、Discord、Apprise、MQTT、通用 Webhook 或容器重建作业。
Web UI 和 REST API
浏览待处理的更新、检查摘要，并通过有文档记录的REST API与现有仪表板集成。
细粒度监视器规则
通过标签、名称或注册表来包含或排除容器，并选择semver、regex或摘要比较策略。
Prometheus 指标
导出容器并在 /metrics 上更新指标，以便现有的 Grafana 堆栈可以对过时的镜像发出警报。
轻量级占用
作为单个 Node.js 容器运行，具有微小的存储卷，适用于与生产工作负载并存的小型 VPS 实例。
为什么要在 Hostinger 上运行 WUD
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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