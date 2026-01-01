WUD (What's Up Docker) 是 whats-up-docker 的积极维护的继任者，完全专注于在自托管基础设施中保持容器镜像的最新状态。它持续检查正在运行的容器，查询上游注册表，并准确报告哪些镜像有新版本可用 — Docker Hub、GHCR、ECR、GCR、ACR、Quay 和自托管注册表都开箱即用。

在您自己的 VPS 上自托管 WUD 消除了对第三方 SaaS 更新跟踪器的依赖，并将您的容器集群的完整清单保留在您控制的基础设施内。触发器可以分发到 Slack、Telegram、Discord、Gotify、Apprise、IFTTT、Pushover、MQTT、通用 Webhook，或自动重建堆栈。