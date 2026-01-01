Tolgee 是一个开源的本地化和翻译管理平台，它允许开发团队在一个地方管理他们所有的应用程序翻译键。其突出特点是上下文编辑——译者可以直接在运行中的应用程序中修改字符串，而无需接触代码文件。

在 VPS 上自托管 Tolgee 可以让所有翻译数据都在您的控制之下，并消除了 SaaS 替代方案中常见的按字符串或按席位收费。适用于 React、Angular、Vue 和其他框架的 SDK 直接与平台集成，并且 REST API 支持 CI/CD 管道自动化。