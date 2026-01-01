FileFlows 是一款智能文件处理系统，通过可定制的可视化工作流自动管理和优化您的媒体库。它监控目录中的新文件，应用智能转码规则，可将存储需求减少高达90%——所有这些都无需人工干预。对 Intel QuickSync、NVIDIA 和 AMD 的硬件加速支持，即使在大型媒体库上也能保持快速处理。

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