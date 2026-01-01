一键安装部署 OpenTTD。
开源多人游戏服务器，适用于经典的运输大亨豪华版，支持最多255名同时在线玩家。
为 OpenTTD 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
OpenTTD 的主要功能
大型多人支持
最多可容纳255名玩家同时在线，并内置支持公开、仅限邀请和密码保护的游戏模式。
NewGRF Mod 支持
使用社区创建的NewGRF内容包扩展您的服务器，这些内容包增加了新的车辆、工业、地形类型和视觉风格。
游戏存档持久化
可配置的自动保存间隔和持久数据卷可保护游戏进度，并允许轻松回滚到任何更早的会话。
公共服务器发现
自动注册到 OpenTTD 游戏协调器，以便全球玩家可以从游戏内的服务器浏览器找到并加入您的服务器。
经典玩法重现
《运输大亨豪华版》的忠实复刻，融入了数十年的游戏玩法改进、新的地图生成器以及强化的AI对手。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenTTD
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。