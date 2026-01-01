OpenTTD 是《运输大亨豪华版》的免费开源重制版，后者是一款里程碑式的运输模拟游戏。作为专用多人服务器运行，它允许多达 255 名玩家同时在程序生成或手工制作的地图上，通过公路、铁路、海上和空中网络进行建设和竞争。数十年的社区开发增加了新的地图类型、改进了 AI 对手，以及一个丰富的 NewGRF 内容包生态系统，用于车辆、工业和城镇风格。

在 VPS 上自托管 OpenTTD 服务器，您可以完全控制游戏设置、模组、玩家访问和服务器可见性——无论您是想与朋友进行私人游戏，还是通过 OpenTTD 游戏协调器发现的公开服务器。