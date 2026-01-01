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开源多人游戏服务器，适用于经典的运输大亨豪华版，支持最多255名同时在线玩家。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 OpenTTD 构建什么

OpenTTD 是《运输大亨豪华版》的免费开源重制版，后者是一款里程碑式的运输模拟游戏。作为专用多人服务器运行，它允许多达 255 名玩家同时在程序生成或手工制作的地图上，通过公路、铁路、海上和空中网络进行建设和竞争。数十年的社区开发增加了新的地图类型、改进了 AI 对手，以及一个丰富的 NewGRF 内容包生态系统，用于车辆、工业和城镇风格。

在 VPS 上自托管 OpenTTD 服务器，您可以完全控制游戏设置、模组、玩家访问和服务器可见性——无论您是想与朋友进行私人游戏，还是通过 OpenTTD 游戏协调器发现的公开服务器。

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你可以用 {name} 构建什么

OpenTTD 的主要功能

大型多人支持

最多可容纳255名玩家同时在线，并内置支持公开、仅限邀请和密码保护的游戏模式。

NewGRF Mod 支持

使用社区创建的NewGRF内容包扩展您的服务器，这些内容包增加了新的车辆、工业、地形类型和视觉风格。

游戏存档持久化

可配置的自动保存间隔和持久数据卷可保护游戏进度，并允许轻松回滚到任何更早的会话。

公共服务器发现

自动注册到 OpenTTD 游戏协调器，以便全球玩家可以从游戏内的服务器浏览器找到并加入您的服务器。

经典玩法重现

《运输大亨豪华版》的忠实复刻，融入了数十年的游戏玩法改进、新的地图生成器以及强化的AI对手。

为什么要在 Hostinger 上运行 OpenTTD

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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