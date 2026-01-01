Mbin是一个开源的联邦内容聚合器，它在一个平台上结合了链接分享、串联讨论、投票和微博功能。作为Kbin的一个社区维护分支，它原生支持ActivityPub，因此您的实例可以与Lemmy、Mastodon、PeerTube、Pixelfed以及更广泛的联邦宇宙互操作，无需桥接或额外的配置。

在您自己的VPS上运行Mbin，您将拥有联邦宇宙中一个自治的角落，您可以在其中制定规则、管理杂志，并将每个帖子和投票保存在您自己的数据库中。没有中央公司，没有广告，没有算法重新排序时间线，也没有可能在不通知的情况下更改的平台条款。