一键部署 Mbin。
自托管的联邦式链接聚合器和讨论平台，基于 ActivityPub 构建 — Kbin 的一个社区驱动分支。
为 Mbin 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Mbin 的主要功能
ActivityPub 联邦
原生 ActivityPub 支持将您的实例与 Lemmy、Mastodon、PeerTube、Pixelfed 以及所有其他兼容的联邦宇宙服务器连接起来。
杂志和帖子
将内容组织成基于主题的杂志，具有Reddit风格的串联评论、投票和熟悉的链接聚合器体验。
内置微博
发布简短更新，同时发布长篇帖子，并让两者都从一个账户触达相同的联邦受众。
审核和联邦控制
杂志专属版主、全实例管理员工具以及联邦允许或阻止列表，让您能够塑造您想要托管的社区。
OAuth 和 REST API
一流的 OAuth 2.0 服务器和文档化的 REST API 赋能第三方移动客户端、机器人和集成。
开源和社区主导
AGPL 许可的，由一个活跃的贡献者社区在从 Kbin 分叉后维护 — 没有单一供应商依赖。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mbin
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。