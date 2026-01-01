Geneac 是一个开源的 Ruby on Rails 应用程序，用于在网络上分享家谱研究。它以维基风格的格式展示人物、关系、照片和笔记，供访客浏览，而管理员则通过经过身份验证的后端管理底层的家谱。其数据模型专为家谱而构建——个人、家庭、来源引用、编辑历史和标签都是一流的概念，而不是事后改造的博客文章。

自托管 Geneac 可以将数十年的家族研究、扫描文档和私人笔记保存在您自己的服务器上，访问权限完全由您控制。该应用程序使用 SQLite 和本地文件存储，因此单个持久卷即可捕获完整的站点，并且可以作为常规文件副本进行备份，无需数据库工具。