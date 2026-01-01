一键安装部署 Geneac。
自托管家谱网站构建器，用于在线发布您的家谱、研究和照片。
为 Geneac 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Geneac 的主要功能
人际关系
记录包含出生、死亡和传记详细信息的个人，然后通过父母、配偶和子女关系将他们联系起来，以构建可导航的家谱。
照片和文件
通过Active Storage将扫描的照片、证书和原始文件附加到人物和笔记，图像处理由libvips负责。
研究备注
捕捉传记叙述和研究发现，作为长篇笔记，可以被标记并交叉链接到它们所描述的人物。
标签和搜索
使用 acts-as-taggable-on 引擎组织内容，以便可以根据姓氏、地点和主题在人物、照片和笔记中进行筛选。
已认证的管理员
由 Devise 提供支持的注册、登录和管理员角色授权保护编辑功能，同时保持已发布的网站对家庭成员开放浏览。
后台工作者
一个由Redis支持的Resque工作器在后台运行图像处理和其他长时间运行的作业，以保持Web界面响应迅速。
为什么要在 Hostinger 上运行 Geneac
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。