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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Geneac 构建什么

Geneac 是一个开源的 Ruby on Rails 应用程序，用于在网络上分享家谱研究。它以维基风格的格式展示人物、关系、照片和笔记，供访客浏览，而管理员则通过经过身份验证的后端管理底层的家谱。其数据模型专为家谱而构建——个人、家庭、来源引用、编辑历史和标签都是一流的概念，而不是事后改造的博客文章。

自托管 Geneac 可以将数十年的家族研究、扫描文档和私人笔记保存在您自己的服务器上，访问权限完全由您控制。该应用程序使用 SQLite 和本地文件存储，因此单个持久卷即可捕获完整的站点，并且可以作为常规文件副本进行备份，无需数据库工具。

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你可以用 {name} 构建什么

Geneac 的主要功能

人际关系

记录包含出生、死亡和传记详细信息的个人，然后通过父母、配偶和子女关系将他们联系起来，以构建可导航的家谱。

照片和文件

通过Active Storage将扫描的照片、证书和原始文件附加到人物和笔记，图像处理由libvips负责。

研究备注

捕捉传记叙述和研究发现，作为长篇笔记，可以被标记并交叉链接到它们所描述的人物。

标签和搜索

使用 acts-as-taggable-on 引擎组织内容，以便可以根据姓氏、地点和主题在人物、照片和笔记中进行筛选。

已认证的管理员

由 Devise 提供支持的注册、登录和管理员角色授权保护编辑功能，同时保持已发布的网站对家庭成员开放浏览。

后台工作者

一个由Redis支持的Resque工作器在后台运行图像处理和其他长时间运行的作业，以保持Web界面响应迅速。

为什么要在 Hostinger 上运行 Geneac

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