Transmute 是一款隐私优先的文件转换器，能够通过干净的网页界面转换文档、图像、音频和视频的格式。文件由您自己的自托管实例处理，而非匿名云服务，因此敏感材料永远不会离开您控制的基础设施，并且没有上传限制、水印或按次转换收费。

在 VPS 上自托管 Transmute 为团队提供了一个私密的、始终可用的转换工具，可通过任何浏览器访问。它是那些收集数据的广告支持型在线转换器的实用替代方案，使其非常适合具有严格数据处理要求的组织，或任何只想进行格式转换而不将文件交给第三方的人。