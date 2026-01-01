MongoDB 是一个领先的开源文档数据库，它将数据存储在灵活的类 JSON 文档中，而非固定的关系型表中。4.4 版本提供了一个可投入运作的平台，具有 ACID 多文档事务、强大的聚合框架以及通过分片实现的横向可扩展性。其动态模式允许应用程序数据结构演变，无需复杂的迁移，使其成为现代开发工作流程的理想选择。

在您自己的 VPS 上运行 MongoDB，与托管云数据库服务相比，为您提供专用的 I/O 性能、完全的配置控制以及可预测的成本。您可以调整内存分配、实施自定义备份策略，并使用适用于所有主流编程语言的本机驱动程序连接任何应用程序。