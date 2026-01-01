一键安装 MongoDB 4
灵活的面向文档的 NoSQL 数据库，适用于具有动态模式和强大查询功能的现代应用程序。
为 MongoDB 4 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
MongoDB 4 的主要功能
文档数据模型
将分层、嵌套数据存储在单个文档中，而不是分散在多个连接的表中，从而简化应用程序代码和查询。
ACID 事务
多文档ACID事务保证了跨集合的数据一致性，满足了金融和关键业务数据的可靠性要求。
聚合框架
强大的基于管道的聚合处理和在服务器端转换数据，无需将数据移动到单独的系统即可实现复杂的分析。
横向扩展
内置分片自动将数据分布到多个节点，并随着数据增长扩展写入吞吐量和存储。
丰富查询语言
支持全文搜索、地理空间查询和复杂过滤，并带有针对每种访问模式优化的二级索引。
为什么要在 Hostinger 上运行 MongoDB 4
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。