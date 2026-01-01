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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Warracker 构建什么

Warracker 是一款开源的保修跟踪应用程序，它将您的所有产品保修、购买凭证和索赔历史集中在一个自托管仪表板中。您无需在电子邮件线程、文件柜或电子表格中翻找，即可获得一个可搜索的数据库，其中包含到期提醒、文档存储以及供团队和家庭使用的多用户访问权限。

在您自己的 VPS 上自托管 Warracker 意味着您的购买收据、发票扫描件和产品序列号将保留在您控制的基础设施上。通过 Apprise 的主动电子邮件和推送通知，您将在保修到期前收到提前警告，以便您在保修仍然有效时采取行动。

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你可以用 {name} 构建什么

Warracker 的主要功能

保修到期通知

在保修期到期之前，通过Telegram、Slack和Discord等100多种服务接收电子邮件和推送通知。

文档存储

直接将收据、发票和手册上传并附加到每个保修记录中，以便在需要时即时检索。

理赔生命周期跟踪

管理端到端的保修索赔，附带状态更新，并提供贯穿整个索赔流程的全面可见性。

高级搜索和筛选

通过产品名称、序列号、供应商或自定义标签，在您的整个目录中即时查找任何保修。

多用户访问

通过基于角色的权限和管理员管理控制，在团队或家庭中共享保修记录。

CSV 导入导出

通过CSV导入，您可以从电子表格迁移现有保修记录，并随时导出您的数据，以实现完全可移植性。

为什么要在 Hostinger 上运行 Warracker

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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