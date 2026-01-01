Warracker 是一款开源的保修跟踪应用程序，它将您的所有产品保修、购买凭证和索赔历史集中在一个自托管仪表板中。您无需在电子邮件线程、文件柜或电子表格中翻找，即可获得一个可搜索的数据库，其中包含到期提醒、文档存储以及供团队和家庭使用的多用户访问权限。

在您自己的 VPS 上自托管 Warracker 意味着您的购买收据、发票扫描件和产品序列号将保留在您控制的基础设施上。通过 Apprise 的主动电子邮件和推送通知，您将在保修到期前收到提前警告，以便您在保修仍然有效时采取行动。