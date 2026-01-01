Wekan 是一个自托管的开源 Kanban 板，用于通过板、列表和卡片直观地管理项目。它支持自定义字段、标签、核对表、截止日期、文件附件、成员分配和泳道，用于以灵活的可视化格式跨团队和项目组织工作。

VPS 上的自托管 Wekan 可保持所有项目数据的隐私，无需按席位付费或供应商锁定。REST API 可实现自动化并与外部工具集成，电子邮件通知可让团队成员了解卡活动，MongoDB 支持的存储可确保可靠的数据持久性。