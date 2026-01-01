SnapOtter 是一个自托管的图像处理平台，它结合了全面的编辑工具包——包括调整大小、裁剪、压缩、转换、添加水印等——以及本地AI功能，如背景移除、图像放大、OCR和照片修复。所有处理都在您自己的服务器上使用CPU或GPU运行，因此原始文件和结果绝不会通过外部服务。

SnapOtter 支持55种以上的输入格式，包括23种相机RAW格式和14种输出格式，能够处理从快速单图像编辑到使用其可视化管道构建器构建的复杂批处理工作流的各种任务。一个带有交互式Swagger文档的REST API使其能够轻松地将图像处理集成到任何应用程序或自动化中。