TiddlyWiki 是一个独特的开源维基，它将所有内容存储为称为“tiddler”的独立单元——笔记、任务、图像、代码片段和任何其他信息。与分层笔记工具不同，tiddler 可以自由链接、标记和转录，因此您的知识库可以有机地增长，而无需将内容强制放入文件夹或类别中。

在 VPS 上自托管 TiddlyWiki 可以让您的笔记和个人知识库完全私密，并可从任何浏览器访问。此部署以服务器模式运行 TiddlyWiki，提供多设备同步和由命名卷支持的持久存储——因此您的 tiddler 在容器重启之间永远不会丢失。