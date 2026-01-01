Owncast 是一个免费、开源的自托管直播和聊天服务器，让您完全掌控自己的直播。它用您自己的专属直播取代了 Twitch 或 YouTube Live 等商业平台，在这里，您可以制定规则、拥有观众关系，并将所有内容和观众数据保留在自己的服务器上。

Owncast 兼容 OBS、Streamlabs 和 XSplit 等标准 RTMP 广播软件，可与主播们已经熟悉的工具配合使用。它还通过 ActivityPub 与 Fediverse 集成，让 Mastodon 和其他去中心化平台上的用户在您上线时关注并接收通知 — 无需在您的网站上创建账户。