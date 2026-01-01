docassemble 是一个免费的开源平台，用于构建基于网络的引导式访谈，从最终用户那里收集信息，并根据答案组装自定义文档、合同和表格。作者使用 YAML 编写访谈逻辑，使用 Markdown 或 DOCX 编写文档模板，并使用 Python 扩展行为——无需搭建自定义 Web 应用程序。

docassemble 最初是为法律援助组织和律师事务所自动化客户接收和文档起草而设计的，现在它为合规、政府服务和人力资源工作流程中的专家系统提供支持。在 VPS 上自托管可确保敏感的访谈答案、生成的文档和客户数据保留在您控制的基础设施上，并且不收取任何按访谈或按用户计费的费用。