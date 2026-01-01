一键安装部署 docassemble。
基于 Python、YAML 和 Markdown 构建的开源专家系统，用于引导式访谈和自动化文档组装。
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你可以用 docassemble 构建什么
docassemble 是一个免费的开源平台，用于构建基于网络的引导式访谈，从最终用户那里收集信息，并根据答案组装自定义文档、合同和表格。作者使用 YAML 编写访谈逻辑，使用 Markdown 或 DOCX 编写文档模板，并使用 Python 扩展行为——无需搭建自定义 Web 应用程序。
docassemble 最初是为法律援助组织和律师事务所自动化客户接收和文档起草而设计的，现在它为合规、政府服务和人力资源工作流程中的专家系统提供支持。在 VPS 上自托管可确保敏感的访谈答案、生成的文档和客户数据保留在您控制的基础设施上，并且不收取任何按访谈或按用户计费的费用。
docassemble 的主要功能
引导式访谈
在 YAML 中构建分支问题流，通过带有条件逻辑的可访问、移动友好的网页表单收集用户输入。
文档组装
根据访谈答案，使用 Markdown 或 Word 模板生成已填充的 DOCX、PDF 和 RTF 文档，并自动进行格式化。
Python 可扩展性
当 YAML 不足以满足需求时，随时切换到完整的 Python——调用外部 API、运行计算或与现有系统集成。
电子签名
在触摸屏上采集签名，并将其嵌入到生成的文档中，无需第三方电子签名服务。
多语言支持
以多种语言创建一份访谈，内置翻译工具，并支持区域设置的日期、数字和货币格式。
内置游乐场
集成了代码编辑器、实时测试和包管理的基于浏览器的开发环境，让作者无需单独的IDE即可进行迭代。
为什么要在 Hostinger 上运行 docassemble
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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