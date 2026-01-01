Harness 开源版是一个综合性的 DevOps 平台，它将源代码管理、自动化 CI/CD 流水线、托管开发环境 (Gitspaces) 和制品库统一到一个解决方案中。作为 Drone CI 的演进，它超越了持续集成，在 Apache 2.0 许可下提供了一个完整的软件交付平台。

在您的 VPS 上自托管 Harness，您将以固定成本获得无限的构建分钟数、制品存储和团队成员，并完全拥有源代码和流水线数据。没有限流、没有按席位定价，也没有供应商锁定——只有一个运行在您控制的硬件上的全功能 DevOps 平台。