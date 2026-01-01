部署 Harness 一键安装。
将 Git 托管、CI/CD 管道和云开发环境整合到一个工具中的端到端开发人员平台。
为 Harness 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Harness 的主要功能
集成 SCM
托管 Git 仓库，具备完整的提交、分支、合并和拉取请求工作流，同时支持代码审查、分支保护和秘密扫描。
生产就绪 CI/CD
借助容器化流水线步骤、数百个可复用模板以及从 GitHub Actions、GitLab CI 和 CircleCI 一键迁移，构建、测试和部署任何语言或框架。
Gitspaces 开发环境
为开发者提供即时可用、预配置的云开发环境，可通过 VS Code、JetBrains 或浏览器访问——完全消除设置时间。
制品注册表
在内置注册表中存储和代理 Docker 镜像、Helm Chart 和自定义软件包，该注册表具有上游缓存功能，可加快构建速度并减少外部依赖。
安全扫描
在代码和依赖项到达生产环境之前，自动检测其中的敏感信息和漏洞，并在每次管道运行中强制执行质量门。
为什么要在 Hostinger 上运行 Harness
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。