Kotaemon 是一款简洁、可定制的基于 RAG 的文档问答工具，可连接到您选择的 LLM——从 OpenAI 和 Azure 到自托管的 Ollama 实例。上传 PDF、Word 文档、电子表格和图片，然后提问并接收来自源材料精确引用的答案。

与基于云的文档 AI 服务不同，自托管 Kotaemon 可将您的文件私密地保存在您自己的 VPS 上。此模板中的完整镜像版本增加了 Tesseract OCR、LibreOffice 格式解析和多模态文档处理功能，使其适用于扫描的 PDF、Office 文件和包含大量图片的文档。