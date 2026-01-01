PufferPanel最高立减 70%

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具有网页用户界面的开源游戏服务器管理面板，适用于 Minecraft、Factorio、Rust 和许多其他游戏。

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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 PufferPanel 构建什么

PufferPanel 是一个免费的开源网络游戏服务器管理面板，它可以让您通过一个界面创建、配置和操作专用游戏服务器。它开箱即用地支持各种游戏，包括 Minecraft、Factorio、Rust、ARK 和 Source 引擎游戏，并使用模板，因此您无需接触命令行即可启动新的服务器类型。

在您的 VPS 上自托管 PufferPanel 可以让您完全控制您的游戏服务器、玩家数据和模组设置，并提供内置用户角色、SFTP 访问和实时控制台输出。它是商业控制面板的轻量级替代方案，并且与单 VPS 游戏社区自然搭配。

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你可以用 {name} 构建什么

PufferPanel 的主要功能

多游戏支持

内置模板，适用于 Minecraft、Factorio、Rust、ARK、Source 引擎游戏以及更多，并可添加自定义模板。

Web端控制台

通过简洁的网页用户界面管理每个游戏服务器，该界面具有实时控制台输出、启动/停止控制和实时资源使用统计。

用户角色和权限

授予朋友、版主或管理员受限访问权限，这样多人可以帮助管理服务器，而无需共享根账户。

SFTP 文件访问

内置SFTP服务器允许用户直接将模组、世界和配置文件上传到他们的游戏服务器中。

预定任务

使用内置任务计划程序，自动化每台服务器的重启、备份以及其他定期作业。

OAuth2 应用程序接口

OAuth2保护的REST API使外部工具、机器人和仪表板能够与您的游戏服务器集群集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 PufferPanel

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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