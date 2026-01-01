PufferPanel 是一个免费的开源网络游戏服务器管理面板，它可以让您通过一个界面创建、配置和操作专用游戏服务器。它开箱即用地支持各种游戏，包括 Minecraft、Factorio、Rust、ARK 和 Source 引擎游戏，并使用模板，因此您无需接触命令行即可启动新的服务器类型。

在您的 VPS 上自托管 PufferPanel 可以让您完全控制您的游戏服务器、玩家数据和模组设置，并提供内置用户角色、SFTP 访问和实时控制台输出。它是商业控制面板的轻量级替代方案，并且与单 VPS 游戏社区自然搭配。