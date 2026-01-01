GLPI（自由信息技术资产管理系统）是一个全面的开源IT服务管理平台，它集资产盘点、服务台工单、软件许可证跟踪和变更管理于一体，在一个单一的Web应用程序中。它支持70多种语言和一个拥有150多个扩展的插件生态系统，适用于任何规模的IT运营。

在您的VPS上自托管GLPI消除了按用户计费的许可成本，并将敏感的IT基础设施数据置于组织控制之下。此部署包含MariaDB以提供可靠存储。部署完成后，请在浏览器中完成设置向导，使用在部署过程中显示的数据库凭据。