Drizzle Gateway 是 Drizzle Studio 的一个增强型自托管版本，它为开发人员和数据库管理员提供了一个全面的基于 Web 的数据库管理界面。该工具基于 Drizzle ORM 生态系统构建，可从任何浏览器访问，并提供高级查询构建、实时模式可视化和迁移管理功能。

该应用程序支持多个并发数据库连接，使其成为跨开发、测试和生产环境工作的团队的集中式中心。主密码保护可确保安全访问，而持久存储则确保所有连接配置和已保存的查询在重启后保持完整。自托管可确保敏感的数据库凭据永远不会离开您的基础设施。