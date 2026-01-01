部署 Chroma 一键安装。
用于 AI 应用程序、语义搜索和检索增强生成管道的开源向量数据库。
为 Chroma 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Chroma 的主要功能
RAG 管道准备就绪
设计为LLM应用程序的检索层，以便您可以通过最少的集成工作，将模型响应基于您自己的文档内容。
框架集成
原生支持 LangChain、LlamaIndex 和 OpenAI SDK 意味着您现有的 AI 代码只需几行配置即可连接到 Chroma。
元数据过滤
结合向量相似度搜索和结构化元数据过滤器，无需后处理即可按日期、类别或任何自定义属性缩小结果范围。
多种距离度量
选择每个集合的余弦相似度、L2距离或内积，以匹配您的嵌入模型训练所用的指标，从而获得准确结果。
持久性存储
嵌入和索引在重启和更新后仍然保留，因此您的知识库保持完整，无需在每次部署更改后重新摄取文档。
为什么要在 Hostinger 上运行 Chroma
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。