Chroma 是一个开源的嵌入式数据库，专为需要存储、索引和查询高维向量嵌入的 AI 应用而构建。它原生集成了 LangChain、LlamaIndex 和 OpenAI SDK，使其成为无需构建自定义向量基础设施即可为任何应用程序添加语义搜索和检索增强生成 (RAG) 功能的最快方式。

在您的 VPS 上自托管 Chroma，可让您的嵌入、文档数据和查询模式尽在掌控，没有按查询计费的费用，并且可以随着您的集合规模扩展灵活调整资源。